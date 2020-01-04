Принц Вільям і Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію



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Вільям і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію в галузі екології.

Щорічно премію отримуватимуть п'ять осіб або організацій

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію в галузі екології.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що премія Earthshot буде присвоюватися за вирішення гострих екологічних проблем. Її вперше присудять у 2021 році.

Відзначається, що щорічно премію отримуватимуть п'ять осіб або організацій, які зуміють створити революційні рішення проблем в області екології, боротьби зі зміною клімату і природозахисту.

Сума грошової винагороди не називається, проте стверджується, що премію зможуть отримати не тільки екоактивісти або вчені, а й банки, підприємства, уряди, міста та країни.

Зазначимо, кліматична ситуація у світі досягла критичної позначки, зокрема через діяльність людини. Від змін клімату страждають не тільки флора і фауна, але й самі жителі Землі. Тому екологи та науковці з різних країн світу закликають лідерів негайно вжити активних заходів.

Також вчені пропонують і свої альтернативні рішення для поліпшення ситуації.