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    Принц Вільям і Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію

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    Вільям і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію в галузі екології. - Принц Вільям і Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію
    Вільям і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію в галузі екології.

    Щорічно премію отримуватимуть п'ять осіб або організацій

    Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон заснували міжнародну премію в галузі екології.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що премія Earthshot буде присвоюватися за вирішення гострих екологічних проблем. Її вперше присудять у 2021 році.

    Відзначається, що щорічно премію отримуватимуть п'ять осіб або організацій, які зуміють створити революційні рішення проблем в області екології, боротьби зі зміною клімату і природозахисту.

    Сума грошової винагороди не називається, проте стверджується, що премію зможуть отримати не тільки екоактивісти або вчені, а й банки, підприємства, уряди, міста та країни.

    Зазначимо, кліматична ситуація у світі досягла критичної позначки, зокрема через діяльність людини. Від змін клімату страждають не тільки флора і фауна, але й самі жителі Землі. Тому екологи та науковці з різних країн світу закликають лідерів негайно вжити активних заходів.

    Також вчені пропонують і свої альтернативні рішення для поліпшення ситуації.

    екологія Велика Британія Принц Уильям дружина премія
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