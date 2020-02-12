Єрмак назвав передумови для зустрічі Зеленського і Путіна до Нормандського саміту



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Андрій Єрмак: якщо Зеленський буде бачити, що ця зустріч зможе стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в Нормандському форматі, то зустріч може відбутись

Рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам. Про це новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на брифінгу.

За його словами, якщо Зеленський буде бачити, що ця зустріч зможе стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в Нормандському форматі, то зустріч може відбутись.

«Що стосується зустрічі з Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в Нормандському форматі, ми це не виключаємо, але поки що ніяких розмов на цю тему не було», - заявив Єрмак.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Володимир Путін могли зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня їхали з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. Тоді в Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президентів може відбутися.

Втім, зустріч так і не відбулась, бо Зеленський не відвідав форум, на якому був присутній і Путін.

Як повідомлялось, новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу, 12 лютого, проводить свій перший брифінг.

На брифінгу Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків його роботи.

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.