Скалецька повідомила, коли вийде з обсервації



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Зоряна Скалецька на обсервації у Нових Санжарах

Міністр перебуває в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя

Зранку 5 березня евакуйовані з Китаю громадяни зможуть покинути медичний центр «Нові Санжари», якщо останні результати дослідження на коронавірус виявляться негативними.

Про це в інтерв'ю hromadske повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

«Ми маємо ще перечекати до кінця середи. Якщо результати усіх досліджень будуть негативними, вони (евакуйовані — ред.) вже у четвер зможуть бути у своїх рідних містах», — розповіла міністерка.

Скалецька пояснила, що фінальні результати тестів будуть відомі ввечері 4 березня.

Якщо коронавірус не виявлять, евакуйовані та сама міністерка зможуть покинути медичний центр зранку 5 березня.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 лютого не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Втім, зазначимо, що з «Борисполя» госпіталізували українку з підвищеною температурою, яка повернулася з Італії.

За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Раніше голова Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявив, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як повідомлялося, міністрка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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