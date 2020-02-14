Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч»
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
Президент України Володимир Зеленський в розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного «нормандського саміту», а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.
Повідомляється, що сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки.
Окремо Зеленський і Путін акцентували увагу на звільненні українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації.
«Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей», - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.
Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.