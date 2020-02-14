Зеленський і Путін обговорили наступну «нормандську зустріч»



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Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон, Париж, 9 грудня 2019 року

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного «нормандського саміту», а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки.

Окремо Зеленський і Путін акцентували увагу на звільненні українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації.

«Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ на Мюнхенській конференції не буде.

Напередодні новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив також, що рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з візитом у Німеччині. Як повідомлялось, Зеленський під час робочого візиту 14-15 лютого виступить на сесії Мюнхенської конференції з безпеки, присвяченій Україні, і проведе на її полях низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.