Через дії Кабміну очікується падіння доходів фермерів, які встановили сонячні батареї

Від встановлення акцизного збору найбільше постраждають сотні малих компаній

Змінами до Податкового кодексу уряд України намагається здійснити грабіж інвесторів у відновлювану енергетику вдруге за 2 роки і під прикриттям нібито боротьби з олігархами урізає доходи сотням фермерських підприємств, які встановили сонячні електростанції.

Про це у Facebook написав Андрій Зінченко, член правління Асоціації просьюмерів України, коментуючи те, що уряд намагається додатково оподаткувати виробників енергії з сонця та вітру

Він повідомив, що у 2020 уряд Дениса Шмигаля під патронатом президента Володимира Зеленського адміністративно влаштував невиплати виробникам електроенергії з ВДЕ, щоб змусити їх підписати меморандум про зниження зелених тарифів.

«Протягом 5 місяців їм тупо не платили. Формально, платили десь біля 3%, але це навіть близько не покриває операційцних витрат. Це називається «вибивати згоду фінансово-адміністративним ресурсом», – пояснив Зінченко.

За його словами, переговори і консенсус з державою не дав жодних результатів, оскільки борги не погашені, а тепер уряд ініціює посилення фіскального навантаження на галузь.

Він підкреслив, що таким чином, уряд порушує зобов'язання держави Україна щодо незмінності режиму для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел і додатково оподатковує виробників з ВДЕ на 3,2%.

«Все це при тому, що інвесторам у ВДЕ завдяки зусиллям того ж уряду все ще не виплачено близько 10 мільярдів гривень за 2020 рік – саме за той період, коли уряд силою вибивав підписання Меморандуму і зробив усі дії щоб виплати ВДЕшникам зупинились», – сказав Зінченко.

Також він додав про значні негативні наслідки для держави після змін Податкового кодексу і встановлення акцизного збору на зелену енергію.

«Інвесторів у ВДЕ планують пограбувати вже 2й раз протягом 2х років. Усе це на фоні красивих і дуже довгих розмов із серйозними обличчячми про #GreenDeal та захист інвесторів та перспективи продажу водню в ЄС. Панове, ну які інвестори, у нас уже відтік інвестицій в минулому році навіть без цих змін», – сказав експерт.

За його словами, встановлення акцизного збору відбувається під соусом і медійною кампанією про те, що, мовляв, цей захід спрямований проти олігархів, що, на його думку, є брехнею.

«Бо найбільше постраждають сотні малих компаній, яким до олігархів як до неба рачки. Саме так – у секторі ВДЕ – сотні компаній, що належать до малого і середнього бізнесу. Але медійники вперто продовжують розказувати нам, що мегаватна сонячна електростанція якогось фермера – то олігархічний актив», – зазначив Зінченко.

На його думку, постраждають від нововведень в першу чергу українські компанії.

«Тому, що іноземні відсудять своє у міжнародних арбітражах. Припускаю, їх юристи зараз радіють діям українського уряду – оскільки введення акцизу для ВДЕшників є прихованим зменшенням зеленого тарифу. І прекрасним аргументом для міжнародних арбітражів, який ілюструє недотримання державою Україна своїх зобов'язань за Меморандумом», – підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава заплатила тільки 5 млрд грн.

Інвестори у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) України вимагають від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зупинити фіскальний тиск на галузь, який здійснюється у вигляді введення акцизного збору на вироблену зелену електроенергію в країні.

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