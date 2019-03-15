Призначено нового заступника голови СММ ОБСЄ в Україні
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Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве
Aнтьє Ґраве раніше працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті
Заступником голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні стала Антьє Ґраве.
Про це повідомляється на сторінці OSCE SMM у Facebook.
«Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве. Пропрацювавши в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті, вона здобула значний досвід у сфері запобігання конфліктам та їх вирішення», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що Aнтьє Ґраве сприятиме зусиллям місії, «спрямованим на врегулювання кризи в Україні та навколо неї».
Нагадаємо, у січні новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.