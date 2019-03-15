Призначено нового заступника голови СММ ОБСЄ в Україні



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Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве Фото: Facebook OSCE SMM

Aнтьє Ґраве раніше працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті

Заступником голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні стала Антьє Ґраве.

Про це повідомляється на сторінці OSCE SMM у Facebook.

«Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве. Пропрацювавши в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті, вона здобула значний досвід у сфері запобігання конфліктам та їх вирішення», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що Aнтьє Ґраве сприятиме зусиллям місії, «спрямованим на врегулювання кризи в Україні та навколо неї».

Нагадаємо, у січні новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні.