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    Призначено нового заступника голови СММ ОБСЄ в Україні

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    <p>Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве</p> - Призначено нового заступника голови СММ ОБСЄ в Україні

    Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве

    Фото: Facebook OSCE SMM

    Aнтьє Ґраве раніше працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті

    Заступником голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні стала Антьє Ґраве.

    Про це повідомляється на сторінці OSCE SMM у Facebook.

    «Цього тижня на посаду заступниці голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Aнтьє Ґраве. Пропрацювавши в Афганістані, Пакистані, Ємені та на Гаїті, вона здобула значний досвід у сфері запобігання конфліктам та їх вирішення», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що Aнтьє Ґраве сприятиме зусиллям місії, «спрямованим на врегулювання кризи в Україні та навколо неї».

    Нагадаємо, у січні новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі Мирослав Лайчак вперше прибув в Україну і провів зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в країні. 

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