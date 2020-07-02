В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з фізики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 28 тисяч випускників

У четвер, 2 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 28 тисяч випускників.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Окрім того, учасникам рекомендовано взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Як повідомлялося, Міносвіти представило нове положення про шкільну дистанційну освіту.

Нагадаємо, 22 червня президент підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.