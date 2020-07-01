Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив відповіді на тест ЗНО з української мови і літератури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 25 липня

Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Українська мова і література

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді до завдань тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Про це повідомляється на сайті УЦОЯО.

«Предметні фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти встановили правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2020. Українська мова і література», - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО нагадали, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з української мови і літератури відбудеться до 25 липня.

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 25 липня.

Абітурієнтам, які хочуть самостійно визначити кількість набраних тестових балів з української мови і літератури, радимо скористатися схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення).

Схеми оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю з української мови буде розміщено 2 липня в розділі «ЗНО-2020. Українська мова і література».

Нагадаємо, до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури не допустили 143 учасників, з них 52 - через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть до 06 липня подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії ЗНО.

Додаткова сесія ЗНО у 2020 році відбудеться з 23 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що через складну епідеміологічну ситуацію в Україні останнім часом в Українському центрі оцінювання якості освіти планують зменшити поріг складання ЗНО. Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали.