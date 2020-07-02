Вступна кампанія-2020: Міносвіти оприлюднило інформацію для абітурієнтів



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Міносвіти оприлюднило інформацію для абітурієнтів щодо вступної кампанії-2020

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, можуть подати 5 заяв на бюджетну форму навчання

Міністерство освіти та науки опублікувало інформаційні матеріали щодо вступної кампанії у заклади вищої освіти в 2020 році.

Інформацію щодо графіка та особливостей вступу оприлюднено на сайті МОН.

Зазначається, що реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат розпочнеться 1 серпня, прийом заяв до ЗВО триватиме з 13 по 22 серпня.

Вступні іспити та творчі конкурси на бюджетну форму навчання пройдуть з 1 по 12 серпня, на контрактну форму навчання - з 13 по 22 серпня.

Співбесіди відбудуться з 16 по 18 серпня.

Рейтингові списки вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та іспитів мають бути оприлюднені не пізніше 12:00 27 серпня.

Відтак подача документів на бюджетну форму навчання - до 31 серпня, а зарахування вступників на бюджет - до 5 вересня.

Повідомляється, у 2020 році передбачається спільний конкурс до усіх цивільних державних закладів освіти, які підпорядковуються Міністерству освіти та науки, Міністерству охорони здоров'я, Мінкультмолодьспорту, ДФС, ДССУ.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, можуть подати 5 заяв на бюджетну форму навчання.

Цьогоріч встановлено конкурсний бал не менше 140 балів для галузі знань «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», не менше 130 балів на «Фармація, промислова фармація».

Мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі повної загальної середньої освіти визначений на рівні 125 балів.

Наголошується, що в 2020 році приймаються сертифікати ЗНО за 2017-2020 роки на бакалаврат, з Єдиного фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту в магістратуру - сертифікати тільки 2020 року.

Також на сайті МОН оприлюднили інформацію для вступників з Криму та Донбасу, перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт, Умови прийому до закладів вищої освіти у 2020 році, інформація щодо пільг тощо.

Раніше повідомлялося, до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури не допустили 143 учасників, з них 52 - через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

Нагадаємо, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що через складну епідеміологічну ситуацію в Україні останнім часом в Українському центрі оцінювання якості освіти планують зменшити поріг складання ЗНО. Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали.