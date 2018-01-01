Проблема утвердження державної мови для українців фактично вирішена, - соціолог

Мовне питання вже не таке актуальне, болюче і не таке розділяюче, як раніше, - Антипович

В Україні є підтримка єдиної державної мови. Про це розказав керівник соціологічної групи «Рейтинг», соціолог, аналітик суспільно-політичних процесів в Україні Олексій Антипович. «Зменшується кількість людей, які колись підтримували надання російській такого ж статусу. Фактично ці люди відмовляються від другої державної



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Мовне питання вже не таке актуальне, болюче і не таке розділяюче, як раніше, - Антипович

В Україні є підтримка єдиної державної мови. Про це розказав керівник соціологічної групи «Рейтинг», соціолог, аналітик суспільно-політичних процесів в Україні Олексій Антипович.

«Зменшується кількість людей, які колись підтримували надання російській такого ж статусу. Фактично ці люди відмовляються від другої державної російської і обирають єдину державну українську», - зауважив він.

За словами соціолога, мовне питання вже не таке актуальне, болюче і не таке розділяюче, як раніше.

«Російською спілкуються тільки Одеська, Харківська області і Донбас. Решта регіонів - або українською, або обома мовами. Тому навряд чи політики, особливо на фоні війни з Росією, зможуть використовувати питання надання статусу другої державної російській мові під час виборів», - додав він.

Антипович підкреслив: нині проблема утвердження державної мови належить до другорядних «тому, що для свідомості українців воно вирішене: єдина державна мова – українська».

Як повідомлялось, 9 лютого колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нинішнього глави держави Петра Порошенка із проханням оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови.

Як раніше повідомлялось, письменниця Оксана Забужко підтримала ідею проголошення 2018-го роком утвердження державної мови. На думку письменниці, саме формулювання Рік утвердження державної мови є вдалим.

Нагадаємо, листа до президента із проханням оголосити 2018-й Роком державної мови направили не лише митці (відповідне звернення було спрямовано до глави держави 6 грудня 2017-го), а й народні депутати. 178 парламентарів 10 листопада минулого року підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Раніше Комітет з питань культури і духовності 16 листопада минулого року підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року Роком державної мови. Після того, шостого грудня із відповідним проханням до гаранта звернулися 36 громадських та культурних діячів і вчених. 15 грудня аналогічні листи до Порошенка надіслали ініціативна група «Першого грудня», 20 грудня - Світовий конгрес українців.

26 січня звернення до президента Петра Порошенка з проханням оголосити 2018-й «Роком утвердження державної мови» підписали 74 провідні українські правозахисники, науковці, письменники, митці та видавці.

З аналогічним проханням може звернутися до Порошенка і Київрада.