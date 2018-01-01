Рік утвердження державної мови та рейтинг Порошенка: чи є взаємозв'язок?

Антипович: Питання для українців вирішене: єдина державна мова - українська

Питання української мови могло б підвищити рейтинг президента. Про це в інтерв'ю розповів керівник соціологічної групи «Рейтинг», соціолог, аналітик суспільно-політичних процесів в Україні Олексій Антипович. Олексій Антипович. Фото: Expert4.media Ваші дослідження показують, що 60 відсотків громадян країни виступають за те,



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Антипович: Питання для українців вирішене: єдина державна мова - українська

Питання української мови могло б підвищити рейтинг президента. Про це в інтерв'ю розповів керівник соціологічної групи «Рейтинг», соціолог, аналітик суспільно-політичних процесів в Україні Олексій Антипович.

Олексій Антипович. Фото: Expert4.media

Ваші дослідження показують, що 60 відсотків громадян країни виступають за те, що має бути одна державна мова — українська. Як ситуація змінилася після Революції гідності?

Однозначно в Україні є підтримка єдиної державної мови. Зменшується кількість людей, які колись підтримували надання російській такого ж статусу. Фактично ці люди відмовляються від другої державної російської і обирають єдину державну українську. Ситуація з мовою в Україні вирішена з точки зору громадян. Це питання вже не таке актуальне, болюче і не таке розділяюче. Російською спілкуються тільки Одеська, Харківська області і Донбас. Решта регіонів - або українською, або обома мовами. Тому навряд чи політики, особливо на фоні війни з Росією, зможуть використовувати питання надання статусу другої державної російській мові під час виборів.

Понад 170 народних депутатів, провідні митці, науковці, правозахисники, члени ініціативної групи «Першого грудня», Світовий Конгрес українців, три екс-президенти України — Кравчук, Кучма і Ющенко - звернулися до президента Порошенка з пропозицією проголосити 2018-й Роком утвердження державної мови.

Відгуки людей на цю ініціативу - різні. А президент свою позицію не висловлює. Мовчить. Чому, на вашу думку?

Це рішення абсолютно адекватне і нормально могло б бути сприйняте суспільством. Могло б підтримати чи підвищити рейтинг глави держави. Ніяких загроз йому не несе. Згадаймо тему декомунізації за президентства Порошенка. При всій її дражливості для певних категорій, які сумують за Радянським Союзом, і взагалі для українців, які не хочуть змін і є достатньо консервативними, - цей процес не зустрів якогось спротиву. Держава рухається вперед, рішення виконуються.

Це стосується і мови. Якщо б таке рішення було ухвалено президентом Порошенком, це б підтримало або утвердило певну частину електорату, зокрема Західної та Центральної України, у своїй прихильності до нього.

Це може зашкодити його рейтингу?

Не може. Зараз актуальні економічні проблеми, а основне — тема війни.

Проблема утвердження державної мови є однією з найважливіших на цьому етапі розвитку країни чи належить до другорядних?

Реально це питання другорядне. Номером один у державі називають проблему війни на Донбасі, номером два — питання корупції та хабарництва у владі і третьою проблемою — необхідність економічного зростання, покращення матеріального становища, безробіття. Серед особистих проблем фігурують високі тарифи, ціни.

Але водночас мовне питання другорядне й тому, що для свідомості українців воно вирішене: єдина державна мова - українська.

Джерело: Gazeta.ua