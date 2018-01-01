Продукцію Shell не продають у Криму

До окупації продажі теж не були надто високими

Англо-голландський концерн Shell змушений був через санкції припинити продаж масел на території окупованого Росією Криму. Про це повідомив журналістам генеральний директор «Шелл нафту» Сергій Стародубцев, передає Інтерфакс. «Для нашого сегмента бізнесу вплив санкцій був мінімальний. Практично не помітний. Ми, наприклад, не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До окупації продажі теж не були надто високими

Англо-голландський концерн Shell змушений був через санкції припинити продаж масел на території окупованого Росією Криму. Про це повідомив журналістам генеральний директор «Шелл нафту» Сергій Стародубцев, передає Інтерфакс.

«Для нашого сегмента бізнесу вплив санкцій був мінімальний. Практично не помітний. Ми, наприклад, не продаємо паливо в Криму", - сказав він.

За словами Стародубцева, на обсяги продажів це майже не позначилося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нью-Йорк подав у суд на нафтові компанії BP, Exxon Mobile, Chevron, ConocoPhillips і Royal Dutch Shell через їх впливу на зміну клімату. Місто зажадало відшкодувати збитки, який він понесе при захисті жителів від наслідків глобального потепління.