Проектування нового аеропорту в Дніпрі зупинилося через Мінфін - місцеві ЗМІ



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Фото: Укрінформ

За даними ЗМІ, Зеленський пообіцяв Дніпру «небо в літаках», але поки міністр фінансів з Зе-Кабміну не поспішає підписувати папери для старту проектних робіт

Затверджене на початку літа Кабінетом міністрів України фінансування проектних робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Дніпро» досі практично не виділено через Мінфін. Про це пишуть місцеві ЗМІ, напередодні візиту президента України Володимира Зеленського у Дніпро.

«За даними з наших джерел, міністр фінансів Оксана Маркарова досі не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн. Процес завис у повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання по аеропорту в Дніпрі», - повідомляють ЗМІ Дніпра.

Журналісти нагадують про те, що 12 липня під час першого свого візиту в Дніпро в статусі глави держави новий президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв містянам, що неодмінно допоможе з аеропортом: «Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт». І сподіваються, що чинному президенту можна довіряти, на відміну від його попередника Порошенка.

«Новий глава держави Володимир Зеленський теж встиг пообіцяти Дніпру «небо в літаках», але поки міністр фінансів з Зе-Кабміну не поспішає підписувати папери для старту проектних робіт. Ми сподіваємося, що ця затримка тимчасова, а обіцянки чинного президента вартують більше, ніж попереднього», - пише «Інформатор».

Як відомо, остання реконструкція аеропорту Дніпра була проведена 30 років тому, і зараз він не пристосований до обслуговування потоку пасажирів і сучасних лайнерів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох. Це відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність в регіоні, обмежує можливості спілкування українських та зарубіжних бізнесменів.

Городяни вже збирали необхідну кількість підписів під петиціями на адресу місцевої влади і президента України з вимогою забезпечити державне фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Дніпро». Врешті-решт, Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 млн гривень на відповідні проектні роботи 19 червня 2019 року. Що стосується приватних інвестицій в реконструкцію дніпровського аеропорту (проект реалізується у форматі приватно-державного партнерства), то група DCH, яка раніше побудувала сучасний аеропорт в Харкові до Євро-2012, висловила готовність застосувати свій досвід в Дніпрі. DCH планує вкласти близько $70 млн у створення нового аеровокзального комплексу за умови, що уряд профінансує реконструкцію злітної смуги, яка перебуває у веденні держави.