Прогноз погоди на неділю: плюсова температура, місцями дощ зі снігом

У Києві вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

У неділю в східних та північних областях України очікується невеликий сніг, в центрі та південних областях - дощ зі снігом. Можливий туман. На дорогах ожеледиця, вдень по всій країні температура плюсова. Про це повідомляє Український гідрометцентр. «У неділю, 11 лютого, вночі у східних та більшості північних областей невеликий сніг,



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У Києві вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця

У неділю в східних та північних областях України очікується невеликий сніг, в центрі та південних областях - дощ зі снігом. Можливий туман. На дорогах ожеледиця, вдень по всій країні температура плюсова.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«У неділю, 11 лютого, вночі у східних та більшості північних областей невеликий сніг, вдень у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних та східних областей, місцями туман; на дорогах, крім півдня, ожеледиця», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині - північно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в західних областях до 8° морозу, в південних та східних частинах близько 0°; вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві найближчої ночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

В Карпатах в неділю опадів не буде, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Температура вночі -5..-10°, вдень 0..-5.