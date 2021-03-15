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    Будинок за одне євро. В Італії можна купити житло на особливих умовах

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    Також місцева влада вирішила зменшити мито за оформлення документів (&euro;300 замість&nbsp;&euro;2000) - Будинок за одне євро. В Італії можна купити житло на особливих умовах
    Також місцева влада вирішила зменшити мито за оформлення документів (€300 замість €2000)
    Фото з відкритих джерел

    Наразі в місті Лауренцана виставлено на продаж 10 будинків в історичному центрі

    Знелюднене італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит, пише CNN travel.

    Зазвичай при покупці такої нерухомості потрібно внести внесок у розмірі двох-п’яти тисяч євро. Гроші повертають, якщо власник встиг вчасно виконати реставраційні роботи. Влада Лауренцани заявила, що в такий спосіб хочуть допомогти людям купити будинок мрії, не ускладнюючи їм життя зайвими вимогами й нудними процедурами.

    «Ми хочемо, щоби ця пригода була задоволенням, а не тягарем. Ми розраховуємо на сумлінність і цілеспрямованість покупців, але будемо постійно стежити за ходом робіт і станом ремонту», – сказала очільниця міста Мішель Унгаро.

    Також місцева влада вирішила зменшити мито за оформлення документів (300 замість 2000) з огляду на те, що в цьому регіоні Італії ще й відносно низькі податки. Водночас роботи щодо відновлення об’єкта повинні початися не пізніше ніж три місяці після покупки й завершитися протягом трьох років. Покупцям пропонують відразу визначитися, чого вони хочуть, і приходити з уже готовим планом реставрації.

    Наразі в місті Лауренцана виставлено на продаж 10 будинків в історичному центрі міста площею від 40 до 150 квадратних метрів. Крім цього, є ще 40 покинутих будівель, які потребують ремонту та нових господарів. За словами Унгаро, покупці повинні бути готові інвестувати не менше ніж 20 тис., щоби повернути нерухомості первісний вигляд.

    Нагадаємо, жителям Гонконгу роздадуть купони на суму близько $645 просто так.На думку місцевої влади, це має стимулювати споживчі витрати. На реалізацію програми планують витратити $4,6 млрд, а скористатися нею зможуть орієнтовно 7,2 мільйона людей.

    Теги: податки місцева влада гроші Італія будинок місто
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