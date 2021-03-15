Будинок за одне євро. В Італії можна купити житло на особливих умовах

Наразі в місті Лауренцана виставлено на продаж 10 будинків в історичному центрі

Знелюднене італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит, пише CNN travel.

Зазвичай при покупці такої нерухомості потрібно внести внесок у розмірі двох-п’яти тисяч євро. Гроші повертають, якщо власник встиг вчасно виконати реставраційні роботи. Влада Лауренцани заявила, що в такий спосіб хочуть допомогти людям купити будинок мрії, не ускладнюючи їм життя зайвими вимогами й нудними процедурами.

«Ми хочемо, щоби ця пригода була задоволенням, а не тягарем. Ми розраховуємо на сумлінність і цілеспрямованість покупців, але будемо постійно стежити за ходом робіт і станом ремонту», – сказала очільниця міста Мішель Унгаро.

Також місцева влада вирішила зменшити мито за оформлення документів (€300 замість €2000) з огляду на те, що в цьому регіоні Італії ще й відносно низькі податки. Водночас роботи щодо відновлення об’єкта повинні початися не пізніше ніж три місяці після покупки й завершитися протягом трьох років. Покупцям пропонують відразу визначитися, чого вони хочуть, і приходити з уже готовим планом реставрації.

Наразі в місті Лауренцана виставлено на продаж 10 будинків в історичному центрі міста площею від 40 до 150 квадратних метрів. Крім цього, є ще 40 покинутих будівель, які потребують ремонту та нових господарів. За словами Унгаро, покупці повинні бути готові інвестувати не менше ніж €20 тис., щоби повернути нерухомості первісний вигляд.

Нагадаємо, жителям Гонконгу роздадуть купони на суму близько $645 просто так.На думку місцевої влади, це має стимулювати споживчі витрати. На реалізацію програми планують витратити $4,6 млрд, а скористатися нею зможуть орієнтовно 7,2 мільйона людей.