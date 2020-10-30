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    Стало відомо, коли нардепи візьмуться за бюджет-2021

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    Оприлюднено&nbsp;порядок денний наступного пленарного тижня парламенту - Стало відомо, коли нардепи візьмуться за бюджет-2021
    Оприлюднено порядок денний наступного пленарного тижня парламенту

    Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні

    Народні депутати мають намір розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік наступного четверга, 5 листопада. Про це свідчить порядок денний наступного пленарного тижня парламенту.

    Зокрема, у порядку денному на четвер, 5 листопада, перебувають такі законопроєкти: №4000 «Про державний бюджет України на 2021 рік», №4135 «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

    Крім того, у вівторок парламентарі розглянуть законопроєкт про питання децентралізації №3651-д, проєкт №4131 про парламентський контроль та №3760 про інвестиційні няні у другому читанні.

    Раніше повідомлялося, що нардепи візьмуться за бюджет не раніше листопада16 жовтня Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму. 

    Нагадаємо, що глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він це пояснив тим, що в бюджеті «немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію».

    Також повідомлялося, що нардепи внесли понад 5 тисяч правок до проєкту бюджету-2021

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