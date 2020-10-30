Стало відомо, коли нардепи візьмуться за бюджет-2021

Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні

Народні депутати мають намір розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік наступного четверга, 5 листопада. Про це свідчить порядок денний наступного пленарного тижня парламенту.

Зокрема, у порядку денному на четвер, 5 листопада, перебувають такі законопроєкти: №4000 «Про державний бюджет України на 2021 рік», №4135 «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки», №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Крім того, у вівторок парламентарі розглянуть законопроєкт про питання децентралізації №3651-д, проєкт №4131 про парламентський контроль та №3760 про інвестиційні няні у другому читанні.

Раніше повідомлялося, що нардепи візьмуться за бюджет не раніше листопада. 16 жовтня Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму.

Нагадаємо, що глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він це пояснив тим, що в бюджеті «немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію».

Також повідомлялося, що нардепи внесли понад 5 тисяч правок до проєкту бюджету-2021.

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