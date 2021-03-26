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    Прокуратура оголосила підозри керівникам «Українського вибору» Медведчука

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    СБУ провела обшуки в офісах громадського руху &laquo;Український вибір - Право народу&raquo;, лідером якої є Віктор Медведчук - Прокуратура оголосила підозри керівникам «Українського вибору» Медведчука
    СБУ провела обшуки в офісах громадського руху «Український вибір - Право народу», лідером якої є Віктор Медведчук
    Фото: СБУ

    Підозрювані були нагороджені російськими медалями «За повернення Криму»

    Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір», лідером якої є проросійський нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні фейкового «референдуму» в Криму. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За даними слідства, представники цього руху сприяли окупації Криму.

    Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», повідомляють в Офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу «Слов’янський щит».

    За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» на території півострову.

    «У тому числі, в якості спостерігачів на «дільницях» в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення «референдуму» у місті Севастополь», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, в прокуратурі повідомили, що один з керівників брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією.

    «Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз», – зазначили в Офісі генпрокурора.

    Також підозрювані були нагороджені представниками РФ медалями «За повернення Криму», додали в прокуратурі.

    Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

    Зокрема, під санкціями України перебуває Новошахтинський завод нафтопродуктів, який належить Оксані Марченко. Журналісти «Схем» раніше повідомили, що завод постачає нафту в США й окупований Крим.

    Оксана Марченко та цивільна дружина нардепа Тараса Козака Наталія Лавренюк оскаржили у Верховному Суді санкції, запроваджені проти них.

    25 березня Служба безпеки України повідомила про обшуки в офісі громадської організації «Український вибір», керівником якої є кум Путіна, нардеп Віктор Медведчук.

    Журналісти також з'ясували, що Медведчук та Козак під час захоплення Криму отримали нафтовий бізнес у Росії за безцінь.

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    Теги: Крим Віктор Медведчук окупанти прокуратура СБУ Офіс Генерального прокурора бізнес референдум окуповані території
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