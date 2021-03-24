Єсипенка катували струмом. Стало відомо, як ФСБ вибивало свідчення в українського журналіста

Наразі Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51-ту статтю Конституції РФ, яка дозволяє не свідчити проти себе і близьких

«Надягали на голову щось, підключали струм і поступово збільшували, коли він звикав»

Заарештованого в окупованому Криму позаштатного співробітника «Радіо Свобода» (проект «Крим.Реалії») Владислава Єсипенка співробітники ФСБ катували струмом два дні. Таким чином вони намагалися отримати визнання, написав у своєму Facebook журналіст, головний редактор видання «Ґрати» Антон Наумлюк.

«Надягали на голову щось, підключали струм і поступово збільшували, коли він звикав. Таким чином у нього отримали перші свідчення, які потім ще й записали в інтерв'ю на «Крим 24», - написав Наумлюк.

За словами журналіста, інформація про тортури Єсипенка стала відома від джерела, який з ним розмовляв.

«Дізналися ми це від джерела в СІЗО, який сам говорив з Єсипенком та який нас ніколи раніше не підводив. Я потім спеціально ще раз переглянув інтерв'ю і загалом очевидно: уповільнена мова, реакції», - пише журналіст.

«Після публікації цих показань Єсипенко відмовився свідчити далі, посилаючись на 51-ту статтю Конституції РФ. Вона дозволяє не свідчити проти себе і близьких. За словами затриманого, зараз на нього чинять тільки психологічний тиск», - повідомили «Ґрати».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Відзначимо, що заарештований фрілансер Владислав Єсипенко 23 березня не був доставлений на засідання «Верховного суду Криму». Під час засідання «суду» стало відомо, що він нібито знаходиться на слідчих діях. Розгляд скарги захисників на його арешт було відкладено.

10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за «збір інформації в інтересах спецслужб України». Підконтрольний Кремлю «суд» окупованого Криму відправив співробітника «Радіо Свобода» під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

Єсипенка затримали після акції до дня народження українського поета Тараса Шевченка. Вона відбувалася у Сімферополі 9 березня.

Прокуратура Криму (Київ) відкрила справу через незаконне позбавлення волі співробітника «Радіо Свобода».