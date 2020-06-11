На місці Сергія Стерненка зараз могла б бути Катерина Гандзюк, якби дала відсіч нападнику

Правосуддя в Україні: якщо ти вижив після нападу - станеш підозрюваним, якщо помер - будуть шукати замовників, але це не точно

Сергію Стерненко повідомили про підозру.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України: вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині;

ч.2 ст 263 Кримінального кодексу України: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Це суперечить нормам матеріального права.

По-перше.

Оскільки, згідно п.5 ст. 36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб.

СБУ раніше повідомило про підозру нападникам на Сергія. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

По-друге.

Пункт 3 тієї ж ст. 36 ККУ каже, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 ККУ.

А це

умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;

умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Але аж ніяк не умисне вбивство.

По-третє.

Ніж, який був у Сергія, не є холодною зброєю згідно численних висновків експертиз.

Окрім того, можна стверджувати, що Служба безпеки України своїм повідомлення фактично порушила презумпцію невинуватості Сергія, публічно звинувачуючи його.

Також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання підтвартою.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Дата та час ще невідомі.

На місці Сергія зараз могла-б бути Катерина Гандзюк, як би вона дала відсіч нападнику. Тому можна зробити висновок, що в 2020 році рівень правосудді в Україні такий:

якщо ти вижив від нападу - станеш підозрюваним, якщо помер - будуть шукати замовників, але це не точно.

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