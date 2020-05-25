Справа про вбивство Гандзюк: Левіну продовжили арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексія Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність

Олексій Левін буде перебувати в СІЗО до липня

Підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну продовжили арешт. Він буде перебувати під вартою ще два місяці.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, найближчими днями в Україну прибуде перша партія комплектів тестів, закуплених Фондом Порошенка для проведення якісного діагностування захворювання на коронавірус, яка буде розподілена серед лабораторій більшості постраждалих від коронавірусу областей.

«Сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив клопотання прокурорів і продовжив до липня запобіжний захід Левіну у вигляді утримання під вартою», - сказав джерело.

Він також зазначив, що розслідування справи Гандзюк завершено і Левін ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, у 2018 році невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідство встановило, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.

Раніше в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

Крім того, Олексій Левін відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.