Прокуратура просить суд залишити Рубана під арештом

Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків - впевнені прокурори

Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН. Відповідне клопотання заявили сьогодні у судовому засіданні Шевченківського районного суду



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Фото: Українська правда Володимир Рубан

Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків - впевнені прокурори

Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН.

Відповідне клопотання заявили сьогодні у судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва прокурори Генпрокуратури.

«Просимо суд подовжити підозрюваному Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці», - зазначили прокурори.

Своє клопотання вони обґрунтували тим, що продовжують існувати ризики, що Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків, переховуватися від слідства, тощо.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, Рубан перевозив арсенал зброї у меблях.

Також повідомлялося, що Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом.