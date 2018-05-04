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    Прокуратура просить суд залишити Рубана під арештом

    Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків - впевнені прокурори
    Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН. Відповідне клопотання заявили сьогодні у судовому засіданні Шевченківського районного суду
    • Сьогодні, 12:12
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    Володимир Рубан
    Фото: Українська правда
    Володимир Рубан

    Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків - впевнені прокурори

    Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН.

    Відповідне клопотання заявили сьогодні у судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва прокурори Генпрокуратури.

    «Просимо суд подовжити підозрюваному Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці», - зазначили прокурори.

    Своє клопотання вони обґрунтували тим, що продовжують існувати ризики, що Рубан, перебуваючи за межами камери, може впливати на свідків, переховуватися від слідства, тощо.

    Нагадаємо, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

    Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

    8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

    За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, Рубан перевозив арсенал зброї у меблях.

    Також повідомлялося, що Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом. 

     

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