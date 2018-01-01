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    Прокуратура просить впізнати підозрюваного у вбивстві начальника УДО Києва (фото)

    Слідством встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії
    Прокуратура просить допомогти ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вбивства співробітника Управління державної охорони. Про це повідомляє 16 лютого прес-служба столичної прокуратури. 21 вересня 2017 року на зупинці громадського транспорту «Чорнобильська», в районі будинку № 16/80 по вулиці Ірпінська Святошинського району
    • Сьогодні, 18:21
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    Слідством встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії

    Прокуратура просить допомогти ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вбивства співробітника Управління державної охорони.

    Про це повідомляє 16 лютого прес-служба столичної прокуратури.

    21 вересня 2017 року на зупинці громадського транспорту «Чорнобильська», в районі будинку № 16/80 по вулиці Ірпінська Святошинського району Києва знайшли мертвим начальника відділення Управління державної охорони в місті Києві.

    Правоохоронці зазначають, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до смерті співробітника УДО може бути причетна особа, яка зображена на фотографії.

    Прокуратура звертається до громадськості та представників ЗМІ з проханням допомогти ідентифікувати вказану особу.

    Номери телефонів для звернень можна дізнатися тут.

     

    прокуратура Київ вбивство
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