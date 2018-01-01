Прокуратура: Скандальна споруда Московської церкви у Києві – незаконна, буде позов

Прокуратура визначилася із подальшими кроками щодо скандальної споруди Московської церкви у Києві

Споруда Московської церкви у Києві біля фундаменту Десятинної церкви є незаконною, з цього приводу будуть сформовані позовні вимоги. Про це заявила спікер генерального прокурора Лариса Сарган. «За результатами робочої зустрічі керівництва прокуратури міста Києва з представниками Музею історії України у понеділок будуть сформовані позовні



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Споруда Московської церкви біля фундаменту Десятинної церкви

Прокуратура визначилася із подальшими кроками щодо скандальної споруди Московської церкви у Києві

Споруда Московської церкви у Києві біля фундаменту Десятинної церкви є незаконною, з цього приводу будуть сформовані позовні вимоги. Про це заявила спікер генерального прокурора Лариса Сарган.

«За результатами робочої зустрічі керівництва прокуратури міста Києва з представниками Музею історії України у понеділок будуть сформовані позовні вимоги з приводу захисту інтересів територіальної громади та міста Києва від незаконної забудови біля фундаменту Десятинної церкви», - написала вона у Facebook.

За її словами, прокуратура міста Києва в апеляції також відстоюватиме послідовну позицію та проситиме пом’якшення запобіжного заходу двом киянам, які підозрюються у підпалі незаконно побудованої будівлі Десятинного монастиря УПЦ МП.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко зустрівся із народними депутатами, які висловили готовність виступити поручителями підозрюваних.

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.

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