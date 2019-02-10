Помісна церква заявила про погрози московського священника на адресу її духовенства

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Митрополит РПЦ в Україні Овруцький і Коростенський Віссаріон розсилає погрози житомирським священикам - Єдина церква

За даними Української церкви, митрополит РПЦ в Україні Віссаріон розсилає смс із погрозами

Житомирська єпархія Української православної церкви заявила про перешкоджання з боку керівництва РПЦ в Україні переходу українських священиків в Єдину церкву. Відповідне повідомлення розміщене на сайті Житомирської єпархії Православної церкви.

«Єднання православних українців не підтримує Російська церква та всіляко намагається чинити перешкоди єдності українського православ’я. На священиків, які перейшли в Православну церкву України, чиниться тиск ієрархом Російської церкви в Україні митрополитом Овруцьким і Коростенським Віссаріоном. Він розсилає духовенству смс-повідомлення з погрозами та закликами до покаяння», - йдеться у ньому.

Єпархія також заявила, що митрополит Віссаріон попереджає, що в громади, які перейшли від нього, будуть прибувати російські священики та люди, які «можуть допомогти покаятись». За даними єпархії, овруцька єпархія Російської церкви проводить агітацію на парафіях, розповсюджуючи листівки провокативного змісту про заборону священика та покаяння всіх, хто перейшов до Православної церкви України.

Єпархія опублікувала відповідні свідчення.

Єпархія повідомила, що отримала ці відомості від ієрея Владислава Сєніка, котрий нещодавно перейшов до ПЦУ з РПЦ.

«Від діяльності митрополита Віссаріона уже постраждали смт. Гранітне, с. Маклаївка, с. Федорівка Малинського району. Такий же тиск чиниться і в інших районах Житомирської області», - йдеться в повідомленні.

Житомирська єпархія Православної церкви України заявила, що всі переходи парафій та священослужителів відбуваються згідно чинного законодавства України та канонів Православної церкви, тому будь-які залякування і погрози є неприпустимими і такими, що суперечать основам Христової віри.

Нагадаємо, Свято-Успенська парафія селища Маринове Березівського району Одеської області перейшла до Православної церкви України.