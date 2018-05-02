Прокуратура вимагає взяти під варту другого підозрюваного у нападі на Найєма

Підозрюваному 19-річному Ахмету Саїтову інкримінуть хуліганство, вчинене групою осіб

Прокуратура вимагає від суду обрати другому підозрюваному у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Про це повідомляє «Громадське» із зали Шевченківського районного суду Києва. Підозрюваному 19-річному громадянину України Ахмету Саїтову інкримінуть обвинувачення за



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Фото: «Громадське» Підозрюваний у нападі на Найєма Ахмет Саїтов у залі суду

Підозрюваному 19-річному Ахмету Саїтову інкримінуть хуліганство, вчинене групою осіб

Прокуратура вимагає від суду обрати другому підозрюваному у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Про це повідомляє «Громадське» із зали Шевченківського районного суду Києва.

Підозрюваному 19-річному громадянину України Ахмету Саїтову інкримінуть обвинувачення за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — «хуліганство, вчинене групою осіб».

Адвокати підозрюваного клопотали про те, аби Саїтов сидів поруч з ними на лаві, адже «місце підсудного не дозволяє у повному обсязі вести комунікацію із підзахисним, а також порушує права людини».

Прокурор Дмитро Ювенко заперечив клопотання захисту, наголосивши, що підозрюваний разом із захистом до початку судового засідання вели комунікацію, і місце для підсудного цьому не заважало.

Судове засідання триває.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі також було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.