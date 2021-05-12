Викрадення Чауса. В прокуратурі Молдови прокоментували затримання фігуранта

У карному розшуку Молдови підтвердили, що затримані у справі про викрадення судді-утікача Миколи Чауса, воювали на Донбасі

Прокуратура офіційно просила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе України в Молдові

Чоловік, якого затримали за підозрою у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауса, є громадянином Молдови. Прокуратура Молдови перевіряє, чи має затриманий стосунок до силових структур України. Про це повідомив керівник прокуратури Молдови по боротьбі з організованою злочинністю і особливими справами Йон Каракуян в коментарі «Суспільному».

Він підтвердив, що обидва підозрювані у справі є громадянами Молдови, а причетність кожного з них до силових структур України – з'ясовується.

Щодо повідомлень ЗМІ про те, що до викрадення судді Чауса причетні співробітники українських силових структур і військові, Каракуян прокоментував: «Ми з цього приводу звернулися спеціально у генпрокуратуру України, питайте ваших прокурорів. Клопотали перед генпрокуратурою, ми не можемо вам цього надати».

Також Каракуян підтвердив, що прокуратура офіційно просила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе України в Молдові.

Як учора повідомлялося, у карному розшуку Молдови підтвердили, що затримані у справі про викрадення судді-утікача Миколи Чауса, воювали на Донбасі. Про це розповіли у розмові з «Главкомом» керівник управління кримінального розшуку Александру Чобонаш та тимчасовий виконувач обов'язків Головного прокурора прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS) Йон Каракуян.

З приводу затриманого – ми затримали його 9 травня. Наразі ми працюємо. Завтра ми поведемо його в суд, який визначиться щодо запобіжного заходу. Прокурор уже подав клопотання про арешт. На даний момент двоє затриманих», – сказав Чобонаш.