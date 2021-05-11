Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі (відео)

Вже затримано двох осіб, яких підозрюють у викраденні Чауса. Їх пов'язують із спецслужбами

Карному розшуку Молдови підтвердили, що затримані у справі про викрадення судді-утікача Миколи Чауса, воювали на Донбасі. Про це розповіли у розмові з «Главкомом» керівник управління кримінального розшуку Александру Чобонаш та тимчасовий виконувач обов'язків Головного прокурора прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS) Йон Каракуян.

«З приводу затриманого – ми затримали його 9 травня. Наразі ми працюємо. Завтра ми поведемо його в суд, який визначиться щодо запобіжного заходу. Прокурор уже подав клопотання про арешт. На даний момент двоє затриманих», – сказав Чобонаш.

Крім того, Чабанаш підтвердив, що інформація про причетність затриманих до добровольчих батальйонів – правдива.

«Щось там є. Звісно», – сказав Чобонаш, відповідаючи на питання кореспондента.

Щодо взаємодії з українськими правоохоронними органами, Йон Каракуян зазначив, що в межах розслідування було направлене звернення в Генеральну прокуратуру Україну.

«Ми направили звернення й чекаємо відповіді», – сказав Каракуян.

Чобонаш додав, що «Україна взагалі не співпрацює з нами в цій справі».

Раніше з’явилась інформація, що у місті Отачь було затримано двоє осіб, які підозрюються у причетності до викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса. Анонімний телеграм канал стверджує, що підозрювані воювали на Донбасі у лавах добровольчого батальйону. Їх пов'язують із спецслужбами. Також було опубліковане відео із затриманням.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

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