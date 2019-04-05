Проросійського мера Риги відправили у відставку



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З набранням чинності розпорядження міністра Ушаков стане рядовим депутатом Ризької думи

Сам Ушаков відкидає звинувачення і обіцяв подати апеляцію

Міністр охорони середовища і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце видав розпорядження про відсторонення Ніла Ушакова від виконання посадових обов'язків голови Ризької думи за невиконання статутних зобов'язань та порушення нормативних актів.

Про це свідчить інформація в офіційному віснику Latvijas Vēstnesis.

Розпорядження Пуце може бути оскаржене в адміністративному районному суді протягом 30 днів з дня його публікації. Ушаков займає пост мера вже третє скликання Ризької думи і є головою правління проросійської партії «Злагода».

З набранням чинності розпорядження міністра Ушаков стане рядовим депутатом Ризької думи. Обов'язки голови Ризької думи на час відсторонення може виконувати нинішній заступник мера Олег Буров, повідомляють латвійські ЗМІ.

Сам Ушаков відкидає звинувачення і обіцяв подати апеляцію.

Кримінальний процес про можливі порушення під час закупівлі автобусів, тролейбусів і трамваїв було розпочато в листопаді минулого року. Загальна сума підозрілих операцій досягає 270 мільйонів євро.

У грудні 2018 року Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвії провело 30 обшуків і затримало сімох осіб. Серед затриманих були підприємці та співробітники комунального підприємства Rīgas Satiksme, зокрема його колишній керівник Леон Бемхенс. Розслідування було проведено спільно з польським антикорупційним відомством, яке повідомило, що йдеться про можливі хабарі в розмірі 800 тисяч євро.

Латвійське Бюро із запобігання та боротьби з корупцією 30 січня провело обшук у офісі та будинку Ушакова у зв'язку зі справою про закупівлі в Rīgas satiksme.

Джерело: Європейська правда