Проти повільних смартфонів Apple розпочали розслідування в Італії

Після того, як компанія зізналася, що навмисно уповільнює старі моделі iPhone, власники айфонів почали подавати позови до Apple

Антимонопольний комітет Італії почав розслідування щодо Apple і Samsung Electronics за уповільнення роботи смартфонів. Про це повідомляє Reuters. Apple і Samsung підозрюють в порушенні чотирьох статей законодавства Італії про захист прав споживачів. Якщо їх визнають винними, компанії можуть отримати штрафи в мільйони євро. Обидві компанії



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Після того, як компанія зізналася, що навмисно уповільнює старі моделі iPhone, власники айфонів почали подавати позови до Apple

Антимонопольний комітет Італії почав розслідування щодо Apple і Samsung Electronics за уповільнення роботи смартфонів. Про це повідомляє Reuters.

Apple і Samsung підозрюють в порушенні чотирьох статей законодавства Італії про захист прав споживачів. Якщо їх визнають винними, компанії можуть отримати штрафи в мільйони євро.

Обидві компанії утрималися від коментарів з приводу цієї інформації.

Як повідомлялося, 20 грудня 2017 року компанія Apple визнала, що навмисно знижує тактову частоту процесорів, пояснивши це природою літій-іонних акумуляторів.

Apple заявила, що справа в тому, що старіючі літієві батареї подають енергію нерівномірно, що може привести до несподіваного відключення iPhone для захисту тонких схем всередині.

Після того, як компанія зізналася, що навмисно уповільнює старі моделі iPhone, власники айфонів почали подавати позови до Apple.

Apple вибачилась за сповільнення старих моделей та снизила вартість заміни батареї. За підрахунками аналітиків банку Barclays, це принесе компанії збитки в розмірі близько 10 млрд доларів.