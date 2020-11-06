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    Провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів

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    Ведучі телеканалів назвали виступ Дональда Трампа некоректним - Провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів
    Ведучі телеканалів назвали виступ Дональда Трампа некоректним
    Скріншот відео @thenewsoncnbc

    Виступ Дональда Трампа перервали провідні мережеві телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC

    Зокрема, ведучий CNBC Шепард Сміт перервав Трампа після слів про маніпуляції демократів, відзначивши, що президент говорить неправду.  

    Ведучий MSNBC Браян Вільямс перервав Трампа у середині виступу, іронічно констатувавши, що вимушений бути у незвичному положенні того, хто поправляє некоректний виступ президента.

    Повністю показав виступ Трампа CNN, однак журналісти телеканалу назвали заяви президента брехливими.  Також  повністю висвітлив виступ президента консервативний Fox News.

    Під час виступу Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США. Також він заявив, що під час підрахунку «законних голосів» виборців стає ясно, що він легко перемагає на виборах президента.

    Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

    США Дональд Трамп вибори у США
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