Провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів

Виступ Дональда Трампа перервали провідні мережеві телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC

Зокрема, ведучий CNBC Шепард Сміт перервав Трампа після слів про маніпуляції демократів, відзначивши, що президент говорить неправду.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes.

Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) November 6, 2020

Ведучий MSNBC Браян Вільямс перервав Трампа у середині виступу, іронічно констатувавши, що вимушений бути у незвичному положенні того, хто поправляє некоректний виступ президента.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

Повністю показав виступ Трампа CNN, однак журналісти телеканалу назвали заяви президента брехливими. Також повністю висвітлив виступ президента консервативний Fox News.

Під час виступу Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США. Також він заявив, що під час підрахунку «законних голосів» виборців стає ясно, що він легко перемагає на виборах президента.

Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.