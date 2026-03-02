Головна Новини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через загрозу застосування ударних дронів

Станом на 21:45 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграм про ворожий БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.

О 22:16 повідомили про відбій загрози для Києва. Небезпека тривала 32 хвилини.

Карта повітряних тривог станом на 21:46
Карта повітряних тривог станом на 21:46

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні, 22:17
Сьогодні, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Сьогодні, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
