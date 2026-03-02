У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини

Тривога була оголошена через загрозу застосування ударних дронів

Станом на 21:45 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграм про ворожий БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.

О 22:16 повідомили про відбій загрози для Києва. Небезпека тривала 32 хвилини.

Карта повітряних тривог станом на 21:46

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.