У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Тривога була оголошена через загрозу застосування ударних дронів
Станом на 21:45 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників.
Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграм про ворожий БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.
О 22:16 повідомили про відбій загрози для Києва. Небезпека тривала 32 хвилини.
Нагадаємо, триває 1468-й день повномасштабної війни в Україні.
