ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 2 березня 2026 року

Українські воїни на Олександрівському напрямку звільнили дев'ять населених пунктів, французький президент Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу країни, Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США, а Іран твердить, що «не має іншого вибору», окрім як чинити опір.

«Главком» склав добірку головних подій 2 березня:

Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими

фото: Офіс президента України

Президент України повідомив, що триває підготовка до чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони.

«Готуємо РНБО для затвердження стратегії на наступну зиму: повинні бути затверджені оновлені плани захисту й відновлення енергетичних обʼєктів та критичної інфраструктури в містах і громадах – комплексні плани стійкості міст та регіонів», – написав президент.

На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили дев'ять населених пунктів

фото з відкритих джерел

Збройні Сили України звітують про значний успіх на Олександрівському напрямку. В ході контрнаступальних дій українським захисникам вдалося звільнити дев'ять населених пунктів.

«Підрозділи бригади продовжують систематично уражати сили противника як у своїй смузі відповідальності, так і на напрямках суміжних підрозділів, забезпечуючи вогневу підтримку, стабілізацію обстановки та посилення оборони», – заявляє пресслужба десантно-штурмових військ.

Повідомляється також про рекордну кількість ураженої техніки окупантів. Серед знищеного: танки, бойові машини піхоти та артилерійські системи. 

Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США

фото з відкритих джерел

Пентагон перевів усі військові об'єкти Сполучених Штатів Америки по всьому світу в стан найвищої бойової готовності (рівень FPCON Delta). Це рішення ухвалено на тлі масштабної військової операції проти Ірану та загрози масованих ударів у відповідь. 

Наказ стосується не лише баз на Близькому Сході, а й об'єктів у Європі, Азії та безпосередньо всередині США. Командування побоюється як ракетних атак, так і терористичних актів з боку іранських проксі-груп.

Іран заявляє, що «не має іншого вибору», окрім як чинити опір

Речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї наголосив, що військові дії є необґрунтованими та нічим не спровокованими, і зазначив, що вони відбулися в той час, коли США та Іран досягали прогресу в дипломатичних переговорах щодо ядерних питань.  обговорив позицію країни щодо поточних подій після нещодавньої американо-ізраїльської агресії.

«Це несправедлива війна, нав'язана нашій країні, і у нас немає іншого вибору, окрім як боротися з цією несправедливістю», – сказав він.

Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу Франції

фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон приголомшив світ заявою про збільшення кількості ядерних боєголовок у арсеналі країни. 

«Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому», – зауважив Макрон.

Також президент Франції Емманюель Макрон розповів про перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління, який вийде в море у 2036 році. Він матиме назву «Непереможний».

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026

Президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич розповів, що українським паралімпійцям заборонили одягати форму з мапою України.

За словами Сушкевича, форму розробив дизайнер Віктор Анісімов. Після військових акцентів із «пікселем» на формі для літньої Паралімпіади-2024 він додав нові ноти. Тепер на вбранні паралімпійців мала бути глобалізована мапа України. Проте, функціонери заборонили його використовувати.

