Пучдемон оголосив з бельгійського готелю про початок своєї виборчої кампанії

Екс-голова уряду Каталонії хоче підтвердити незалежність регіону

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив про початок своєї виборчої кампанії. Її метою стане прагнення до незалежності, заявив Пучдемон в суботу, 25 листопада, на прес-конференції в одному з готелів бельгійського міста Осткамп, представляючи свій виборчий список. На референдумі про незалежність, що пройшов у Каталонії 1 жовтня



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Екс-голова уряду Каталонії хоче підтвердити незалежність регіону

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон оголосив про початок своєї виборчої кампанії. Її метою стане прагнення до незалежності, заявив Пучдемон в суботу, 25 листопада, на прес-конференції в одному з готелів бельгійського міста Осткамп, представляючи свій виборчий список.

На референдумі про незалежність, що пройшов у Каталонії 1 жовтня «ми показали, що можемо і хочемо бути самостійною державою», і на регіональних виборах 21 грудня ця мета мусить бути засвідченою, заявив Пучдемон, звертаючись до своїх прихильників.

У передвиборний список колишнього каталонського лідера входять представники консервативної Європейської демократичної партії Каталонії (ЕДПК), а також незалежні кандидати, передає інформагентство AFP. Тим часом партія «Ліві республіканці Каталонії», яка також виступає за незалежність і раніше разом з ЕДПК правила в регіоні, відмовилася від приєднання до виборчого списку Пучдемона.

На виборах цим двом партіям протистоятимуть противники відділення Каталонії від Іспанії - Народна партія прем'єр-міністра Маріано Рахоя і Іспанська соціалістична робітнича партія. Офіційно виборча кампанія розпочнеться 5 грудня.

Як відомо, прокуратура Бельгії хоче видати Іспанії екс-лідера Каталонії Пучдемона.

До слова, Пучдемону в разі екстрадиції з Брюсселя в Іспанію можна буде вибрати між одиночною і загальною камерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой 12 листопада, вперше приїхав до Барселони після початку кризи в Каталонії.

Як відомо, уряд Іспанії 28 жовтня офіційно взяв під прямий контроль управління Каталонією. Того ж дня екс-глава женералітату Каталонії Пучдемон закликав захищати незалежність мирно.

27 жовтня парламент Каталонії проголосував за резолюцію, яка проголошує незалежність від Іспанії.

Уряд Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори на 21 грудня.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпустив каталонський парламент не тому, що хоче позбавити регіон автономії, а лише для того, аби повернутися до нормального стану справ.

В даний час більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії знаходяться під вартою. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон і чотири міністри втекли в Брюсселі, щоб уникнути арешту. Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт Пучдемона і його чотирьох соратників 3 листопада.

5 листопада,колишній глава каталонської регіональної адміністрації здався бельгійської поліції.

Бельгійський суд відпустив на поруки лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Зазначається, що його та чотирьох міністрів звільнили умовно. Усі вони мають з’явитися в суді впродовж 15 днів. Пучдемону й решті каталонців заборонено залишати Бельгію до рішення суду щодо виконання європейського ордеру на арешт, виданого Іспанією.

Джерело: Deutsche Welle