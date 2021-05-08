Вчені виявили несподівану причину раку у жінок

У жінок, які випивали більше половини літра солодких напоїв в день, виявляли рак в два рази частіше, ніж у тих, хто випивав менше

Американські вчені з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі назвали причину раку кишечника у жінок у віці до 50 років. Про це пише The Guardian.

За інформацією фахівців, у жінок, які випивали більше половини літра солодких напоїв в день, виявляли рак в два рази частіше, ніж у тих, хто випивав менше.

В результаті жінкам рекомендовано утриматися від вживання таких напоїв.

Інші вчені вважають, що для підтвердження причини необхідні додаткові дослідження. Так, професор прикладної статистики Кевін МакКонвей пояснив, що дослідження засноване лише на шести випадках раку, виявлених в цій групі, тому, на його думку, цього мало для подальших висновків.

«Потрібно врахувати й інші фактори, наприклад, вживання в їжу червоного м'яса, куріння і алкоголь, надмірна вага», - зазначив він.

Раніше британські медики розкрили основні симптоми раку кишечника. За словами експертів, ознаками даного виду онкологічного захворювання можуть бути анемія, втома, запаморочення, задишка, втрата ваги, болі в спині або животі. Фахівці радять звернеться за медичною допомогою, якщо людина страждає від діареї або запору протягом більш ніж трьох тижнів.

Раніше вчені розробили новий метод лікування раку підшлункової залози, який вважається найбільш смертоносним видом даного захворювання. Дослідники з'ясували, що рак підшлункової можна лікувати за допомогою зміненого вірусу оспи.

Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

У Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

До слова, у ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем. Також у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік.

Нещодавно у прокуратурі повідомили, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень.

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