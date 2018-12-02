Путін не виключив можливості обміну захоплених українських моряків
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Путін сказав, що українська сторона поки питання про обмін моряків не піднімала
Президент РФ Володимир Путін не виключив можливості обміну захоплених 25 листопада 24-х українських моряків на росіян, які утримуються під вартою в Україні.
Відповідаючи на запитання під час прес-конференції за підсумками саміту G20 в Аргентині на питання журналіста про можливість обміну полонених українських моряків, Путін заявив, що українська сторона поки питання про обмін не піднімала.
«Поки питання про обмін не стоїть. І українська сторона таких питань не піднімала», - сказав він.
Путін додав, що про обмін поки рано говорити, тому що йде слідство.
«Але зараз про це і говорити-то рано, зараз триває слідство. Нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах ... Нам потрібно оформити відповідним чином, а там видно буде», - заявив він.
Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».
Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.