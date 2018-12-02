Путін не виключив можливості обміну захоплених українських моряків



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Володимир Путін заявив про можливість обміну українських моряків

Путін сказав, що українська сторона поки питання про обмін моряків не піднімала

Президент РФ Володимир Путін не виключив можливості обміну захоплених 25 листопада 24-х українських моряків на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Відповідаючи на запитання під час прес-конференції за підсумками саміту G20 в Аргентині на питання журналіста про можливість обміну полонених українських моряків, Путін заявив, що українська сторона поки питання про обмін не піднімала.

«Поки питання про обмін не стоїть. І українська сторона таких питань не піднімала», - сказав він.

Путін додав, що про обмін поки рано говорити, тому що йде слідство.

«Але зараз про це і говорити-то рано, зараз триває слідство. Нам потрібно підтвердити провокаційний характер дій української влади і зафіксувати це все в юридичних документах ... Нам потрібно оформити відповідним чином, а там видно буде», - заявив він.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.