Порошенко заявив, що Путін погрожує східним кордонам НАТО



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Український президент закликав міжнародну спільноту зупинити російську агресію

Російська Федерація (РФ) готується встановити повітряний контроль над територією, де проходять газо- і нафтопроводи в Європу.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

За його словами, в даний час напруженість в Азовському морі привернула увагу міжнародного співтовариства, але одночасно російські винищувачі порушують український повітряний простір в різних частинах кордону і в Прибалтиці.

«Вони також готуються взяти повітряний контроль над територією, де проходять газо- та нафтопроводи, якими вуглеводні поставляються в Європу. Путін погрожує східним кордонам НАТО. Якщо ви і надалі мовчатимете, Путін буде знати, що він може продовжувати експансію та отримувати нові переваги», - підкреслив глава держави.

Порошенко зазначив, що українці, ніколи не хотіли посилення кризи.

«Зіткнення в Керченській протоці захотіли і запланували в Москві. Після вторгнення на Донбас та агресії в Криму, тепер вони хочуть забрати Азовське море, вигнати нас і прибрати собі інші наші території. Наївні ті, хто дозволяють ввести себе в оману кремлівською пропагандою», - наголосив Президент. Він подякував Президенту США Дональду Трампу за рішення не зустрічатися з Путіним на саміті Великої двадцятки. «Тепер російський лідер в ізоляції. Я також вдячний за дії пані Меркель зі стримування експансії Москви. Але це не означає, що росіяни не продовжуватимуть свою політику вторгнення», - додав він.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди активно шукала шляхи дипломатичного вирішення ситуації на противагу будь-яким військовим рішенням.

«Але саме росіяни відбирають, окуповують наші регіони, переслідують українське населення. Російські військові черевики давно крокують по нашим землям», - сказав Порошенко.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.



