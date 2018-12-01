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    Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту

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    Лідери G20 прийняли підсумкову декларацію саміту

    Наступною країною для проведення саміту стане Японія

    За підсумками саміту G20, який проходив у Буенос-Айресі, лідери країн-учасниць прийняли підсумкову декларацію.

    Про це йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті саміту.

    Документ складається з 31 пункту і додатку з переліком документів, прийнятих на рівні міністрів і робочої групи.

    В декларації лідери G20 підтвердили готовність домагатися сталого зростання економіки, домовилися про необхідність реформування Всесвітньої торгової організації (СОТ) і боротьби з тероризмом в інтернеті.

    Також лідери G20, за винятком США, заявили про свою прихильність Паризькій угоді по клімату і висловили готовність спільно працювати над усуненням причин вимушеної міграції.

    «Ми домовилися про комюніке. Тепер я передаю цю відповідальність Японії, яка стане наступною країною для проведення саміту «Великої двадцятки», - сказав президент Аргентини Маурісіо Макрі після закриття останнього пленарного засідання на саміті.

    На саміті G20, який пройде в Японії в червні 2019 року, планується розгляд прогресу в роботі СОТ.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині.

    Президент США підкреслив, що дії Росії щодо українських моряків у Керченській потоці стали причиною скасування ним зустрічі із Путіним.

    «Через те, що відбулося щодо України, кораблів та моряків, час для зустрічі більше не був вдалим. Але я з ним зустрінусь. Мені здається, що у нас дуже хороші відносини, і думаю, що у нас і надалі будуть дуже хороші відносини з Росією, Китаєм та усіма іншими. Я вважаю це важливим. Я зустрінуся з ним у належний час», – заявив Трамп.

    Президент США Дональд Трамп під час церемонії фотографування глав делегацій країн «Великої двадцятки» в Аргентині не потис руки лідеру РФ Володимиру Путіну.

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