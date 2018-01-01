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    Путін не зацікавлений в анексії Донбасу – Порошенко

    За словами президента, територія Донбасу зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну
    Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія не зацікавлена в анексії Донбасу, вона хоче ослабити та дестабілізувати Україну. Про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань
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    Петро Порошенко на конференції з безпеки у Мюнхені, 16 лютого 2018 року&nbsp;
    Петро Порошенко на конференції з безпеки у Мюнхені, 16 лютого 2018 року 

    За словами президента, територія Донбасу зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну

    Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія не зацікавлена в анексії Донбасу, вона хоче ослабити та дестабілізувати Україну.

    Про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. «Росія прийшла до Криму не для захисту прав і свобод народу - вони порушуються Росією скрізь, і найбільш жорстоко щодо кримських татар», - зазначив він.

    «Росія також не зацікавлена включити до свого складу Донбас - ця територія зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну», - додав Порошенко.

     Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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