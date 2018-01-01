Путін не зацікавлений в анексії Донбасу – Порошенко

За словами президента, територія Донбасу зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія не зацікавлена в анексії Донбасу, вона хоче ослабити та дестабілізувати Україну. Про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко на конференції з безпеки у Мюнхені, 16 лютого 2018 року

За словами президента, територія Донбасу зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія не зацікавлена в анексії Донбасу, вона хоче ослабити та дестабілізувати Україну.

Про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. «Росія прийшла до Криму не для захисту прав і свобод народу - вони порушуються Росією скрізь, і найбільш жорстоко щодо кримських татар», - зазначив він.

«Росія також не зацікавлена включити до свого складу Донбас - ця територія зазнала військового нападу Кремля, щоб ослабити та дестабілізувати Україну», - додав Порошенко.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.