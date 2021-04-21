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    Думки вголос

    Путін зберігає інтригу та свої війська на кордоні з Україною

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Путін зберігає інтригу та свої війська на кордоні з Україною

    Розслаблятися ще зарано

    Мовою оригіналу

    Итак, Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Ничего не сказал про Украину (если не считать упоминания про Януковича в контексте «заговора» и «покушения» на Лукашенко). Как это ни парадоксально, но это относительно хорошая новость. Ничего не сказал и про ОРДЛО (какой облом для сепаратистов и для российских имперцев!). Это просто великолепная новость!

    На обращение Зеленского также никак не отреагировал. Но это ожидаемо. Игнор Путиным Зеленского это и тактика давления на украинского президента, и проявление недовольства относительно неуступчивости Зеленского в переговорах.

    Опасения про обращение Путина относительно использования российских войск за границей пока не подтвердились. Похоже, что на данный момент Путин действует по рациональному сценарию. Он сохраняет интригу, и свои войска на нашей границе. Поэтому расслабляться еще рано. Но все выглядит так, что он больше нацелен на переговоры, прежде всего с США, чем на войну, но на переговоры с позиций силы.

    Джерело: блог Володимира Фесенка

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    Теги: Росія США Путін ОРДЛО
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