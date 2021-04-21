Путін зберігає інтригу та свої війська на кордоні з Україною

Розслаблятися ще зарано

Мовою оригіналу

Итак, Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Ничего не сказал про Украину (если не считать упоминания про Януковича в контексте «заговора» и «покушения» на Лукашенко). Как это ни парадоксально, но это относительно хорошая новость. Ничего не сказал и про ОРДЛО (какой облом для сепаратистов и для российских имперцев!). Это просто великолепная новость!

На обращение Зеленского также никак не отреагировал. Но это ожидаемо. Игнор Путиным Зеленского это и тактика давления на украинского президента, и проявление недовольства относительно неуступчивости Зеленского в переговорах.

Опасения про обращение Путина относительно использования российских войск за границей пока не подтвердились. Похоже, что на данный момент Путин действует по рациональному сценарию. Он сохраняет интригу, и свои войска на нашей границе. Поэтому расслабляться еще рано. Но все выглядит так, что он больше нацелен на переговоры, прежде всего с США, чем на войну, но на переговоры с позиций силы.

Джерело: блог Володимира Фесенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.