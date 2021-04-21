«Заяви хорошого актора». Кремль відповів на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним

У РФ різко відповіли на пропозицію українського президента

У Росії продовжують висловлюватися щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє ТАСС.

За його словами, «це заяви хорошого актора», і він не вбачає в них смислового навантаження.

«Він (Зеленський, – ред.) пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює», – сказав сенатор.

Він вважає, що Зеленському «захотілося» заявити про себе, «нібито перехопити ініціативу» перед посланням президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам, яке буде оголошено в середу.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Як відомо, сьогодні опівдні Володимир Путін опівдні виголосить щорічне звернення до федеральних зборів – російського парламенту. Зазвичай це помпезна промова, яка триває близько години. Про що говоритиме Путін – будь-яких анонсів Кремль традиційно не робив, однак головною темою може стати саме Україна. Адже вже майже місяць Росія стягує війська до наших кордонів. Саме під час такого звернення сім років тому Путін попросив парламент дозволити використовувати російські збройні сили в Україні, після чого й сталася окупація Криму, а далі і війна на Донбасі.

Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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