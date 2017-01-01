Путін роздаватиме російські звання народним артистам України з Криму

Путін підтримав пропозицію спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін підтримує ідею присвоєння почесних звань Росії театральним діячам з окупованого Криму, які мають звання заслуженого або народного артиста України. [READ_MORE] Про це 21 грудня російський президент сказав на засіданні ради з культури і мистецтва, відреагувавши на пропозицію керівника Московського театру націй



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Володимир Путін

Путін підтримав пропозицію спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін підтримує ідею присвоєння почесних звань Росії театральним діячам з окупованого Криму, які мають звання заслуженого або народного артиста України.

Про це 21 грудня російський президент сказав на засіданні ради з культури і мистецтва, відреагувавши на пропозицію керівника Московського театру націй Євгена Миронова, який запропонував спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з Криму, які отримали почесні звання України до окупації півострова.

За даними російських інформаційних агентств, Миронов заявив про «проблеми при присвоєнні почесного звання «заслуженого діяча мистецтв Росії» двом артистам севастопольського драмтеатру і кримського академічного театру».

«Бути народним артистом України, я вважаю, нітрохи не гірше, ніж бути народним артистом Росії. Але якщо є необхідність продублювати це, що називається, в російському виданні, я нічого проти не маю», – заявив Путін.

Джерело: Крим.Реалії