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    Путін роздаватиме російські звання народним артистам України з Криму

    Путін підтримав пропозицію спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з окупованого Криму
    Президент Росії Володимир Путін підтримує ідею присвоєння почесних звань Росії театральним діячам з окупованого Криму, які мають звання заслуженого або народного артиста України. [READ_MORE] Про це 21 грудня російський президент сказав на засіданні ради з культури і мистецтва, відреагувавши на пропозицію керівника Московського театру націй
    • 21 Грудня, 20:45
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Путін підтримав пропозицію спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з окупованого Криму

    Президент Росії Володимир Путін підтримує ідею присвоєння почесних звань Росії театральним діячам з окупованого Криму, які мають звання заслуженого або народного артиста України.

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    Про це 21 грудня російський президент сказав на засіданні ради з культури і мистецтва, відреагувавши на пропозицію керівника Московського театру націй Євгена Миронова, який запропонував спростити присвоєння почесних звань Росії діячам з Криму, які отримали почесні звання України до окупації півострова.

    За даними російських інформаційних агентств, Миронов заявив про «проблеми при присвоєнні почесного звання «заслуженого діяча мистецтв Росії» двом артистам севастопольського драмтеатру і кримського академічного театру».

    «Бути народним артистом України, я вважаю, нітрохи не гірше, ніж бути народним артистом Росії. Але якщо є необхідність продублювати це, що називається, в російському виданні, я нічого проти не маю», – заявив Путін.

    Джерело: Крим.Реалії

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