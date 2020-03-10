Путін відреагував на слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями



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Путін назвав маячнею слова Володимира Зеленського про Освенцим

Президент РФ вважає, що Володимиру Зеленському «хочеться бути таким благообразним» для керівництва Польщі, яке «робить дуже велику помилку»

Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, зумовлена поточною політичною кон'юнктурою. Про це він заявив у інтерв'ю росЗМІ.

«Маячня», – відреагував російський лідер на слова українського президента.

Путін вважає, що Зеленському «хочеться бути таким благообразним» для керівництва Польщі, яке «робить дуже велику помилку».

«Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це – кон'юнктура сьогоднішнього дня», – сказав Путін.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.