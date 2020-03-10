  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін відреагував на слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями

    • Розсилка
    Путін назвав маячнею слова Володимира Зеленського про Освенцим - Путін відреагував на слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями
    Путін назвав маячнею слова Володимира Зеленського про Освенцим

    Президент РФ вважає, що Володимиру Зеленському «хочеться бути таким благообразним» для керівництва Польщі, яке «робить дуже велику помилку»

    Російський президент Володимир Путін вважає, що заява президента України Володимира Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці, зумовлена поточною політичною кон'юнктурою. Про це він заявив у інтерв'ю росЗМІ.

    «Маячня», – відреагував російський лідер на слова українського президента.

    Путін вважає, що Зеленському «хочеться бути таким благообразним» для керівництва Польщі, яке «робить дуже велику помилку».

    «Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це – кон'юнктура сьогоднішнього дня», – сказав Путін.

    Нагадаємо, під час візиту до Польщі український президент Володимир Зеленський заявив, що концтабір Освенцим звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту.

     

    Польща війна Путін українці Анджей Дуда Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ