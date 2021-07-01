Звернувся до Путіна по допомогу, а його побили. В Росії напали на активіста

Активіст вимагав не допустити будівництво сміттєвого полігону поруч з будинками

У Тамбовської області (Російська Федерація) скоєно напад на активіста Романа Герасимова, який разом з односельцями записав звернення до Володимира Путіна з проханням не допустити будівництво сміттєвого полігону поруч з будинками. Інцидент трапився вранці 30 червня перед початком «прямої лінії» з президентом Росії, повідомляє Мk.ru.

За інформацією регіонального управління МВС РФ, на Герасимова здійснили напад троє невідомих, коли він вийшов зі свого будинку в селі Березівка. Його витягли з автомобіля, за кермо якого він уже сів, і почали жорстоко бити. Нападники нанесли активістові, зокрема, три удари ножем – в живіт, груди та ногу.

Злочинці втекли з місця пригоди на автомобілі без номерних знаків, який згодом виявили недалеко від села. Потерпілого госпіталізували, в лікарні він дав покази правоохоронцям.

Як повідомляє видання, окрім нападу на активіста, на території сільської ради, де заплановане будівництво полігону для відходів, у день проведення «прямої лінії» з Путіним сталася ще одна НП – раптово зник доступ до мережі Інтернет.

Тим часом, у російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру.