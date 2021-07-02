СБУ провела спецоперацію, аби виманити з Росії організаторку «референдуму» на Луганщині

Після звільнення Попасної силами АТО, сепаратистка втекла до РФ і переховувалась там

Жінка брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній «референдуму» ‒ очолювала так звану виборчу комісію

Служба безпеки України заявила, що розшукала й затримала підозрювану в організації антиконституційного «референдуму» щодо створення псевдоутворення «ЛНР». Про це пресцентр СБУ відзвітував напередодні, 1 липня.

Відомо, що жінка тривалий час переховувалась від правосуддя на території РФ. Втім, завдяки спецоперації, співробітникам СБУ вдалося ініціювати її приїзд на територію України, підозрювану затримано.

Подробиці операції відомство не повідомляє.

«За даними слідства, зловмисниця брала активну участь у підготовці та проведенні у Попасній «референдуму» ‒ очолювала так звану виборчу комісію. Після «голосування» зловмисниця забезпечила «підрахунок голосів» та відправлення заповнених «бюлетенів» до Луганська». – йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Після звільнення Попасної силами АТО, сепаратистка втекла до РФ і переховувалась там.

Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру колишньому депутату міськради Золотого, який у травні 2014 року очолив «виборчу комісію» з проведення псевдореферендуму у місті. Він переховується на окупованій території Луганщини.

Правоохоронці наразі встановили усіх ключових організаторів псевдореферендуму в Попасній та Золотому Луганської області.

Також нагадаємо, що електрослюсар піде до тюрми на п’ять років за підтримку псевдореферендуму «ЛНР». Під час допиту у суді обвинувачений частково визнав вину. Пояснив, що йому запропонували взяти участь у голосуванні. На цю пропозицію він погодився, оскільки неодноразово брав участь у різноманітних виборах.

Також нещодавно Великоновосілківський районний суд Донецької області визнав винним колишнього депутата Великоновосілківської районної ради у посяганні на територіальну цілісність України і призначив п’ять років тюрми, які замінено на три роки іспитового терміну. Протягом квітня-травня 2014 року ексдепутат виступав на мітингах перед мешканцями Донецької області, закликаючи їх підтримати так звану «ДНР».