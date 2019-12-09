Путін вважає Зеленського новачком у політиці і несправжнім керівником, - Guardian



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Зеленський зустрінеться з президентом країни-агресора в Єлисейському палаці Фото ВВС

«Росія вважає, що час на її боці, і що вона витримає будь-який міжнародний тиск без будь-яких поступок»

На українського президента Володимира Зеленського чекає серйозне випробування: зустріч з главою РФ Путіним в Парижі. Зеленський намагається виконати свою передвиборчу обіцянку і покінчити з війною на південному сході України, незважаючи на активну протидію української опозиції, пише британське видання Guardian.

Зеленський зустрінеться зі своїм російським колегою, а також з європейськими лідерами в понеділок в Єлисейському палаці. Це буде їхня перша зустріч віч-на-віч з того моменту, як колишній комедійний актор в травні став президентом. Тим часом зростає занепокоєння з приводу того, чи будуть союзники України і надалі стримувати російську агресію. Зокрема, президента США Дональда Трампа щось нестримно притягує до Путіна, а глава Франції Еммануель Макрон заявляє, що Росія не є спільним ворогом для країн НАТО, йдеться у матеріалі.

Зеленський, який отримав в квітні переконливу перемогу на виборах, пообіцяв українцям, що під час зустрічі з Путіним не стане йому потурати і заявив про те, що прямі переговори з Москвою - це єдиний спосіб покінчити з війною.

У центрі переговорів - хитросплетіння Мінських угод. Це підписаний в 2015 році мирний план з 13 пунктів, який передбачає повернення кордону з Росією під контроль України, проведення виборів на утримуваних сепаратистами територіях, роззброєння та евакуацію російських сил з південного сходу України. Але реалізація цих заходів викликає гострі суперечки, а нещодавня угода про проведення виборів на південному сході України під наглядом Організації з безпеки і співпраці в Європі спровокувало протести опозиції під гаслом «Ні капітуляції!»

Видання нагадує: минулого тижня один з головних радників Зеленського Андрій Єрмак спробував послабити занепокоєння з приводу цих переговорів. За його словами, їх із Зеленським «план Б» передбачає відхід України від Росії. «Якщо ми не побачимо з боку Росії готовності до реалізації Мінських угод і до встановлення миру в чітко обумовлені терміни, що ж, в цьому випадку ми побудуємо стіну, і життя буде продовжуватися», - сказав Єрмак.

У статті йдеться, що аналітики і політики постаралися знизити градус очікувань і послабити надії на те, що переговори стануть проривом, який покладе край конфлікту. За їхніми словами, максимум, на що можна сподіватися, - це послаблення напруженості. Росія вважає, що час на її боці, і що вона витримає будь-який міжнародний тиск без будь-яких поступок.

Публічно обидві сторони висловлюють підтримку мінським домовленостями, проте є питання щодо того, наскільки життєздатний їх механізм в політичному плані. Ці переговори стануть першою можливістю для колишнього розвідника Путіна і для успішного телемагната і коміка Зеленського оцінити один одного. Путін вітатиме зацікавленість Зеленського у врегулюванні, але він, за словами российских експертів, «вважає українського президента новачком в політиці і несправжнім керівником в порівнянні з ним самим». Зеленський проявив себе здібним і оптимістичним політиком, який зумів здобути впевнену перемогу на виборах президента і створити парламентську більшість, зауважує видання.

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