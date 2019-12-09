Якщо Мінські угоди будуть втілені, то РФ збереже можливість втручатися в українські внутрішні справи, - Libération



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Французький експерт констатує відлигу у стосунках між Україною та країною-агресором

У відносинах між РФ та Україною почалась відлига, - експерт

Після трьох років замороження переговорів про війну, що розриває на частини Донбас на сході України, російський президент Володимир Путін і український президент Володимир Зеленський вперше зустрічаються в Парижі, в присутності глави французької держави Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Перший з жовтня 2016 року саміт в «нормандському форматі» спрямований на відновлення мирного процесу в тому вигляді, в якому він визначається в Мінських угодах, підписаних в 2014 і 2015 роках, але так і не виконаних повністю, пише французька газета Libération.

«Якщо Мінські угоди справді будуть втілені, то Росія збереже можливість втручатися в українські справи, - підкреслює Тетяна Кастуєва-Жан з Французького інституту міжнародних відносин. - Я не впевнена, що європейці, які стверджують, що допомагають Україні відновити свій суверенітет, розуміють, що насправді тим самим можуть послабити його. Якщо депутати від цих регіонів, обрані на умовах, які не відповідають міжнародному праву, визнаному ОБСЄ, тобто відповідно до українського законодавства, опиняться у Раді, то вони будуть блокувати українські проекти».

Крім того, експерт зауважила, що відкритість президента Франції Еммануеля Макрона щодо Росії виходить за рамки двосторонніх відносин. «У нього стратегічне бачення. Він передбачає конкуренцію між США і Китаєм. Він ставить багато питань про позицію Євросоюзу і побоюється його маргіналізації. Щоб уникнути цього, краще співпрацювати з Росією або, принаймні, діяти так, щоб вона не представляла собою загрозу», - роз’яснює експерт позицію французького президента.

Як повідомлялось, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе сьогодні у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту «нормандської четвірки».