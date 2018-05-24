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    Макрон зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі

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    Макрон зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі

    Президент Франції прибув до Росії разом із дружиною

    Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, разом з дружиною прибув з візитом до Росії. У рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму 2018 вони приймуть участь як почесні гості.

    До початку форуму лідери Франції та Росії зустрілися для переговорів щодо Сирії, Ірану та України. Російсько-французькі переговори проходили в Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга.

    Путін та Макрон мають обговорити багато питань, але найголовнішою наразі залишається тема виходу США з ядерної угоди після того, як президент Дональд Трамп відізвав свій підпис з договору і той став менш ефективним.  Хоча багато в чому Путін і Макрон не погоджуються, але обидва згодні з необхідністю зберегти договір про співпрацю з Іраном.

    Крім того, президенти обговорять можливості співпраці між Росією та Францією.

    Перед початком зустрічі Путін заявив: «Ми використаємо цю можливість для того, щоб обговорити двосторонні російсько-французькі відносини. Звичайно, поговоримо про ключові міжнародні питання, у вирішенні яких зацікавлені як Франція, так і Росія».

    Макрон у свою чергу зазначив, що у Франції та Росії тісні зв’язки у сфері міжнародної політики, і якщо вони навчаться діяти разом, то «зможуть знаходити рішення у будь-яких питаннях, наприклад щодо України, Близького Сходу, Сирії або Ірану».

    Путін Дональд Трамп президент
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