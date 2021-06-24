Путіну відкривають дорогу в ЄС, – Гриценко

На прямий контакт з Путіним уже пішла Америка

Політик Анатолій Гриценко на сторінці в Facebook висловив занепокоєння через те, що Путіна-агресора запрошують на саміт Євросоюзу.

«Меркель запропонувала, Макрон підтримав. Контакти з ЄС для Путіна обірвалися після окупації Криму в 2014-му. Нічого не змінилося, Крим дотепер окупований – втім Путіну дорогу до Європи відкривають», – написав Гриценко.

Він додав, що Меркель пояснює свою ініціативу тим фактом, що на прямий контакт з Путіним уже пішла Америка, тож тепер можна і Європі. «А може, ви його ще на Нобелівську премію висунете, чому ні? За той же газ для Європи Північним потоком, чи за працевлаштування з високими зарплатами для ексканцлерів (ФРН), експрем'єрів (Франція), ексміністрів (Австрія) у російських державних нафтогазових компаніях? Євросоюз завжди акцентував, що він утворений і тримається на спільних високих цінностях. Тепер тримається на чомусь іншому», – не стримував обурення нардеп.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Нагадаємо, що Росія, завдяки зусиллям своїх «лідерів», за більше ніж останніх 100 років, перетворилася на країну третього світу, обвішану ядерними ракетами.

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