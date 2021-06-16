Зустріч Байдена і Путіна у Женеві: про що говоритимуть та який протокол заходу

На даний час влада Женеви запровадила безпрецедентні заходи безпеки в місті

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві походить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів запланований на 14:00 за київським часом.

Американсько-російський саміт проходить на березі Женевського озера, на території старовинної вілли Ла Гранж. У зв’язку з цим над Женевою закрили повітряний простір, змінили маршрути міського транспорту, обмежили доступ до вілли та запровадили низку інших заходів безпеки.

Крім двосторонніх переговорів Путіна і Байдена, які стануть їхньою першої особистою зустріччю після інавгурації нового американського президента, делегації США та Росії проведуть переговори також у розширеному форматі.

Зустріч Байдена і Путіна пройде на старовинній віллі Ла Гранж

У Кремлі заявили, що саміт триватиме близько 4−5 годин з урахуванням перерв. У Білому домі його тривалість оцінили в 5 годин, додавши, що обід не заплановано.

На відміну від Дональда Трампа, який надавав перевагу спілкуванню з Путіним віч-на-віч, Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжуватиме держсекретар США Ентоні Блінкен, а президента РФ – очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Після завершення саміту президенти проведуть окремі пресконференції.

Як в Кремлі, так і в Білому домі заявляли, що не очікують проривних результатів від женевської зустрічі. У Вашингтоні раніше відзначали, що її найкращим результатом стали б «стабільні та передбачувані» відносини з Москвою.

Крім питань двосторонніх відносин Росії та США, Байден планує підняти в розмові з Путіним теми російської агресії в Україні, протиправних дій режиму Олександра Лукашенка в Білорусі, отруєння Олексія Навального.

На даний час влада Женеви запровадила безпрецедентні заходи безпеки в місті: задіяно до 95% складу місцевої поліції та підрозділи армії Швейцарії, значна частина міста й околиць Женевського озера сьогодні закрита для публіки та руху.

Початок переговорів двох лідерів запланований приблизно на 14:35 за Києвом – після церемонії вітальної фотосесії за участю президента Швейцарії. Володимир Путін, як очікується, першим приїде на віллу Ла Гранж, за ним прибуде Джо Байден.

Однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.