Євросоюз підтримав секторальні санкції проти Лукашенка, - журналіст

Письмове підтвердження тепер вже секторальним обмеження для економіки Білорусі з'являться ввечері у четвер, 24 червня 2021 року

«Посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі»

Посли країн Європейського Союзу узгодили секторальні санкції проти політичного режиму самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка, заявив у твіттері редактор європейських новин «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк (Прага, Чехія).

«Посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі», – сповістив він в середу, 23 червня 2021 року.

За словами Джозвяка, вже розпочинається письмова процедура оформлення даного рішення, яка повинна завершитися в четвер, 24 червня.

«А це означає, що санкції можуть бути опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра (тобто вже сьогодні, 24-го, - ред.) ввечері», – додав журналіст.

EU ambassadors have just given green light to sectoral sanctions against #Belarus. A so-called "written procedure" starts soon and should be finished tomorrow meaning that the sanctions could be published in the EU official journal tomorrow late afternoon. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2021

22 червня, після попередніх сигналів з Європи щодо невідворотності даного рішення, Лукашенко виступив з достатньо агресивною промовою на адресу країн ЄС та, зокрема, Німеччини і її міністра закордонних справ Гайко Мааса, якого ним було названо «спадкоємцем нацистів».

У цій же промові білоруський диктатор закликав Євросоюз, аби там його «носили на руках», а не «душили» санкціями.

Як вже передавав «Главком», останній наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська прийнято 21 червня на нараді голів МЗС 15 країн Європи у Люксембурзі за участі законно обраної президенти країни Світлани Тихановської.

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