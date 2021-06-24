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    Євросоюз підтримав секторальні санкції проти Лукашенка, - журналіст

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    Письмове підтвердження тепер вже секторальним обмеження для економіки Білорусі з'являться ввечері у четвер, 24 червня 2021 року - Євросоюз підтримав секторальні санкції проти Лукашенка, - журналіст
    Письмове підтвердження тепер вже секторальним обмеження для економіки Білорусі з'являться ввечері у четвер, 24 червня 2021 року
    фото: globaljournalist.org

    «Посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі»

    Посли країн Європейського Союзу узгодили секторальні санкції проти політичного режиму самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка, заявив у твіттері редактор європейських новин «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк (Прага, Чехія).

    «Посли ЄС дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі», – сповістив він в середу, 23 червня 2021 року.

    За словами Джозвяка, вже розпочинається письмова процедура оформлення даного рішення, яка повинна завершитися в четвер, 24 червня.

    «А це означає, що санкції можуть бути опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра (тобто вже сьогодні, 24-го, - ред.) ввечері», – додав журналіст.

    22 червня, після попередніх сигналів з Європи щодо невідворотності даного рішення, Лукашенко виступив з достатньо агресивною промовою на адресу країн ЄС та, зокрема, Німеччини і її міністра закордонних справ Гайко Мааса, якого ним було названо «спадкоємцем нацистів».

    У цій же промові білоруський диктатор закликав Євросоюз, аби там його «носили на руках», а не «душили» санкціями.

    Як вже передавав «Главком», останній наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська прийнято 21 червня на нараді голів МЗС 15 країн Європи у Люксембурзі за участі законно обраної президенти країни Світлани Тихановської.

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    Теги: Білорусь ЄС санкції Олександр Лукашенко Європа журналіст
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    Євросоюз підтримав секторальні санкції проти Лукашенка, - журналіст